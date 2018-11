Mundo

Pastor nigeriano é acusado de violar menor sul-africana

Victor Carvalho

Timothy Omotoso, um pastor nigeriano de 60 anos, está a ser julgado por um tribunal sul-africano por violação de uma jovem, de 14 anos.

Tal como sucedeu noutras ocasiões, como por exemplo no julgamento do atleta olímpico Óscar Pistorius, as sessões têm sido transmitidas em directo e em canal aberto pela televisão sul-africana, com uma audiência que atingiu índices inimagináveis.

O processo tem despoletado reacções de violência contra os estrangeiros

Fotografia: DR

Desse modo, as atenções de milhões de sul-africanos estão coladas aos pequenos ecrãs que transmitem, por vezes com pormenores sórdidos, tudo o que se passa dentro das quatro paredes de uma sala de audiências de um tribunal da cidade de Port Elizabeth, onde o pastor possuía uma igreja no interior da qual se terão passado os actos de violação da jovem, na altura com 14 anos de idade, que agora tem 22.

Contrariamente ao que anteriormente sucedeu, a população quis também participar, ainda que indirectamente, no desenrolar do julgamento expressando os sentimentos de formas mais diversas, seja à porta do tribunal, através das redes sociais, seja em ataques a comunidades estrangeiras residentes no país.

Na sexta-feira passada, por exemplo, uma multidão enfurecida juntou-se à porta da igreja onde o pastor terá cometido os actos de violação para expressar, com uma veemência demasiado violenta, o repúdio pelos crimes que ali foram cometidos.

Depois de várias tentativas de invadir as instalações da igreja, com a intenção de depois lhe deitar fogo, a multidão acabou por ser dispersa pela Polícia, sem antes deixar atrás de si um rasto de destruição bastante assinalável, tanto na estrutura do edifício como nas viaturas que lá estavam estacionadas e que alguém disse pertencerem aos familiares do pastor que está a ser julgado.

Alguns observadores referem o facto de a ira da multidão e das audiências televisivas das sessões do julgamento ter, sobretudo, a ver mais com a realidade do país e menos com o que fez o pastor Timothy Omotoso.



Cem violações por dia

Segundo dados recentemente divulgados pelas autoridades sul-africanas, são violadas no país 100 pessoas por dia, na sua maioria jovens e menores.

Em contraste, é cada vez menos o número de casos reportados para a Polícia, uma vez que as vítimas entendem que as autoridades policiais não estão preparadas para defender os seus direitos, optando frequentemente por arquivar denúncias que nunca chegaram a ser investigadas. Um dos casos mais recentes de violação que indignou a população teve como vítima Ndileka Mandela, neta de Nelson Mandela, que em 2017 apresentou uma queixa à Polícia a dizer que um antigo namorado a tinha molestado.

A jovem, na altura, teve o apoio do movimento MeToo, mas a queixa acabou por nunca ter respaldo entre as forças policiais do seu país, que respondiam com evasivas sempre que fossem confrontadas pela imprensa sobre os avanços das investigações.

Desta feita, porém, a Polícia actuou e ao fim de oito anos da apresentação da queixa acabou por deter o acusado pastor nigeriano, tendo a Justiça permitido que o seu julgamento fosse transmitido em directo pela televisão.

À medida que o julgamento avança e se vai sabendo pormenores do caso, mais aumenta o sentimento xenófobo dos sul-africanos em relação aos imigrantes nigerianos, sejam ou não membros de uma qualquer igreja.

Apesar de Omotoso desmentir todos os actos pelos quais está a ser julgado, a verdade é que a opinião pública já o condenou – a ele e a alguns compatriotas residentes no país – estando as autoridades receosas de que se repita cenas de extrema violência contra estrangeiros africanos que escolheram a África do Sul para viver.