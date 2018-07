Paul Biya concorre a um novo mandato

Empresários encorajados a substituir importações

O Dia de Angola na FILDA 2018, assinalado ontem, foi marcado pela presença de numerosos representantes institucionais angolanos, com as ministras da Hotelaria e Turismo, das Pescas, o governador do Banco Nacional de Angola (BNA) e o presidente do conselho de administração do Fundo Soberano (FSDEA) a declararem à imprensa as políticas que podem ser suscitadas pelo certame.