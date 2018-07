Mundo

Paul Biya concorre a novo mandato

O Presidente dos Camarões, Paul Biya, anunciou ontem por meio da rede social Twitter a candidatura às eleições marcadas para 7 de Outubro próximo.

Chefe de Estado camaronês aceita o pedido dos seus apoiantes

Fotografia: DR

“Aceito responder positivamente aos vossos apelos insistentes. Serei o vosso candidato às próximas eleições presidenciais”, escreveu o Chefe de Estado na conta de Twitter, onde se encontra inscrito como “President Paul Biya”.

“Consciente dos desafios que devemos ultrapassar juntos para um Estado dos Camarões ainda mais unido, estável e próspero”, prossegue o político, de 85 anos.

Segundo a agência AFP, os apoiantes apresentam Paul Biya como “candidato natural da maioria.” Outros candidatos às presidenciais já são conhecidos, entre os quais Joshua Oish, da Frente Democrática Social, principal partido da oposição, também o vice-presidente local da organização Transparência Internacional, Akere Muna, e o presidente do partido Movimento para a Renascença dos Camarões, Maurice Kamto.

A agência France Press indica que as eleições estão previstas num contexto de tensão, devido às invasões do grupo rebelde nigeriano Boko Haram no norte e aos conflitos nas regiões anglófonas (noroeste e sudoeste) entre o Exército e grupos separatistas radicais.

Na quinta-feira, em Kumba, sudoeste do país, um comboio em que seguia o ministro da Defesa, Joseph Beti Assomo, foi atacado.

Quatro militares e um jornalista ficaram feridos e vários atacantes foram mortos.

O movimento separatista tem ganhado força desde o fim de 2017, procedendo a ataques às forças da ordem e segurança, incendiando escolas, violando símbolos administrativos e sequestrando funcionários públicos.

Desde o início dos conflitos, já morreram mais de 80 funcionários das forças de segurança nas regiões anglófonas daquele país africano.