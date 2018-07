Mundo

Paul Kagame destaca contributo da China para o desenvolvimento do continente africano

O Presidente ruandês, Paul Kagame, destacou ontem em Kigali a contribuição da China para o desenvolvimento do país e de África, noticiou a Prensa Latina.

Presidente do Ruanda, Paul Kagame

Fotografia: DR

Numa conferência de imprensa conjunta com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, Kagame disse que a crescente relação entre Kigali e Beijing se baseia no respeito mútuo.

“Espero, com interesse, uma maior colaboração e o aprofundamento dos nossos vínculos em distintas esferas”, salientou.

Por seu turno, Xi recordou que a sua estadia no Ruanda foi parte do primeiro périplo ao exterior desde que foi reeleito em Março último, tendo destacado também a estabilidade desse país, felicitando as suas autoridades e o seu povo.

No fim-de-semana, ambos os países assinaram documentos de cooperação em matéria de comércio electrónico, transporte aéreo, infra-estruturas e recursos humanos.