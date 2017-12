Mundo

Pelo menos 12 mortos em naufrágio na RDC

Pelo menos 12 pessoas morreram e dez continuam desaparecidas na sequência de um naufrágio na zona de Bulungu, no centro da República Democrática do Congo (RDC), informaram ontem as autoridades locais à agência noticiosa espanhol a EFE.

Fotografia: Adelina Pinto |

Segundo um dirigente da província central de Kwilu, na origem do incidente estarão as más condições meteorológicas, as más condições da embarcação e o excesso de carga. As autoridades da região estão já a preparar os funerais, enquanto equipas de resgate continuam a procurar mais vítimas do naufrágio.

O último destes incidentes ocorreu a 8 de Novembro, quando um barco que cruzava o lago Tanganica, no sudoeste do país, se afundou devido ao excesso de peso e aos ventos fortes, causando pelo menos 22 mortos. O barco em causa pesavacerca de dez toneladas e afundou, segundo as autoridades, devido aos fortes ventos que se faziam sentir na localidade. Antes, em Julho, no rio Kasai, no sudoeste da República Democrática do Congo, o naufrágio de uma embarcação causou 27 mortos e 54 desaparecidas. A sobrecarga e o estado de embriaguez dos condutores da embarcação foram as principais causas do naufrágio, explicou, na altura, o administrador da região de Idiofa, Jacques Mbila, que acrescentou que as vítimas são maioritariamente alunos que iam de férias.

“Após verificações rigorosas, afirmamos que morreram 27 pessoas e 54 estão desaparecidas no naufrágio da embarcação que virou durante a madrugada de quinta-feira para sexta-feira no rio Kasai”, disse à EFE.

Os naufrágios são frequentes no país, maioritariamente provocados por sobrecarga das embarcações. Actualmente, decorre o trabalho de regulamentação do transporte fluvial face ao elevado número de embarcações improvisadas, que transportam passageiros sem oferecer garantias. O transporte fluvial é dos mais usados na RDC, onde existem vários rios, o maior é o Congo, com 4.700 quilómetros, seguido do seu afluente, o rio Kasai, com 2.361 quilómetros de comprimento.