Mundo

Perito diz que iceberg pode acabar com seca

Um especialista em salvamento marítimo propôs rebocar um iceberg, numa distância de dois mil quilómetros, desde a Antárctida até à costa da África do Sul para acabar com a seca que ciclicamente afecta a Cidade do Cabo.

O autor da ideia, Nick Sloane, especificou que o iceberg para colmatar as necessidades básicas de uma cidade teria que ter pelo menos um quilómetros de comprimento, 500 metros de largura e um mínimo de 250 metros de profundidade.

Sloane, que não é estranho a este tipo de operações, pois em 2013 esteve envolvido na gigantesca manobra que envolveu o navio Costa Concordia, lembrou que para além disto seria necessário prevenir o derretimento prematuro do iceberg, cobrindo-o com uma faixa de revestimento térmico antes de iniciar os três meses de viagem que seriam necessários. Nick Sloane estima que para a operação precisaria de 100 milhões de dólares.

No entanto, afirma que ele e a sua equipa assumirão todos os riscos. Para já, o seu projecto não tem ordem para avançar, uma vez que a cidade sul-africana está a monitorizar os números relativos às chuvas de Inverno e só em Agosto será tomada qualquer decisão sobre o assunto.

A seca que atinge a Cidade do Cabo começou em 2015 com as barragens que abastecem a cidade a atingir níveis criticamente baixos.

Em Fevereiro deste ano a Cidade do Cabo proclamou o estado de catástrofe e anunciou planos para o “Dia Zero”, algo que acabou por não acontecer.