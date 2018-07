Mundo

Pescadores congoleses mortos por soldados ugandeses perto do Lago Eduardo

Um total de 12 pescadores congoleses foram mortos por soldados ugandeses e uma dezena de pessoas estão desaparecidas, num caso que ocorreu no fim de semana no Lago Eduardo, que é compartilhado pela República Democrática do Congo e o Uganda, disse hoje uma autoridade política da República Democrática do Congo (RDC).

“Das represálias do Exército do Uganda contra pescadores desarmados, o balanço provisório é de 12 mortos e uma dezena de desaparecidos”, disse o secretário executivo-adjunto do Governo da província de Kivu do Norte, Muhindo Kyakwa, em declarações à agência France PressE.