Pescadores senegaleses encontrados mortos numa embarcação à deriva

Os quatro homens encontrados mortos numa embarcação à deriva nos arredores do Tarrafal, Cabo Verde, pertenciam a um grupo de sete pescadores senegaleses que em Dezembro saíram do seu país para pescar nas águas da Mauritânia.

Fotografia: DR

De acordo com um comunicado da Polícia Judiciária cabo-verdiano, a embarcação foi encontrada sexta-feira à noite num “lugar de mar revolto, acessível apenas a barcos de médio e grande porte”.

A embarcação foi rebocada pelas autoridades que depois confirmaram que no seu interior se encontravam quatro cadáveres de homens.

Os corpos foram removidos para a casa mortuária do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, onde as autópsias revelaram que um dos indivíduos teria morrido apenas na terça-feira e que “as causas das mortes foram fome e desidratação”.

Através de diligências desencadeadas junto da Embaixada do Senegal na Praia, a PJ soube que “um grupo de sete pescadores teria saído da cidade de San Louis, no norte do Senegal, no passado dia 9 de Dezembro, para pescar na zona da Mauritânia, sendo a data prevista

para o regresso o dia 14 do mesmo mês”.