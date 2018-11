Mundo

Pirâmide de Gizé reabre ao público dois anos depois

Uma das três pirâmides do Egipto, na necrópole de Gizé, que há dois anos encerrou para manutenção e restauro, foi ontem reaberta ao público, tendo, no entanto, sido encerrada outra, anunciaram as autoridades egípcias.

Fotografia: DR

Segundo o director-geral da necrópole de Gizé, Ashraf Mohi, a pirâmide de Quéfren reabre após quase dois anos de processo de manutenção e um trabalho de restauro, que começou há um ano.

A Quéfren, juntamente com as pirâmides de Quéops e de Miquerinos, compõe as famosas pirâmides do Egipto. Ashraf Mohi explicou, em declarações à agência noticiosa Efe, que os trabalhos intensificaram nos últimos dois meses para reabrir ontem o monumento.

Também ontem, em contrapartida, foi encerrada a pirâmide Miquerinos, na qual será feito um trabalho semelhante que deverá durar quase um ano.