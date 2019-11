Piratas atacam embarcação e sequestram tripulantes na Guiné Equatorial

Província precisa de 1800 professores

A província do Zaire necessita, para o próximo ano lectivo, de 1800 professores para atender a demanda de alunos, cada vez mais crescente nos distintos níveis de ensino, revelou no município do Nóqui, província do Zaire, a vice-governadora para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas.