Mundo

Polícia dispersa manifestantes com bombas de gás lacrimogéneo

A Polícia do Sudão dispersou, na segunda-feira, ao fim da tarde, com bombas de gás lacrimogéneo, um protesto no centro de Cartum, um dia após a morte de um homem às mãos de paramilitares no sudeste do país.

Fotografia: DR

“A Polícia utilizou gás lacrimogéneo para dispersar o protesto, mas nós voltamos”, explicou à AFP um dos manifestantes. No domingo, paramilitares sudaneses ma-taram a tiro um civil e feriram outras sete pessoas na cidade de Al Souk, no estado de Sennar, após um protesto que exigia a saída da cidade das Forças de Apoio Rápido (RSF), um temido grupo armado que apoia o Governo.

Os militares governam o Sudão desde a queda do Presidente Omar al-Bashir, em Abril. Após vários meses de um movimento de contestação, as duas partes chegaram a um acordo de transição para uma administração civil.

O acordo prevê um poder compartilhado durante um período de transição de três anos, mas as negociações sob auspícios da Eriópia e UA prosseguem.