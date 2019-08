Mundo

Polícia mata três pessoas durante uma manifestação em Beni

A Polícia congolesa matou a tiro três pessoas, durante uma manifestação contra a insegurança no território de Beni, Leste da RDC, segundo noticiou ontem a AFP.

Fotografia: DR

O incidente aconteceu em Oicha, localidade situada a 30 quilómetros da vila de Beni.Os manifestantes protestavam contra um ataque atribuído às milícias muçulmanas ugandesas da ADF-NALU, ocorrido algumas horas antes e que matou duas pessoas. A repressão policial resultou na morte de um jovem de 25 anos, de uma criança, e de uma mulher, declarou à AFP, Donat Kibwana, administrador do território de Beni. Segundo Noella Katongerwaki, presidente da sociedade civil de Beni, as actividades estão paralisadas e adiantou não compreender como é que as Forças Armadas não conseguem controlar os grupos armados, presentes no Leste desde 1995.