Polícia resgata 108 pessoas num “centro de correcção”

A Polícia nigeriana resgatou 108 pessoas detidas num “centro de correcção islâmico” no estado de Kwara, centro do país, numa operação no âmbito de uma onda de rusgas contra estas instituições, noticiou hoje a AFP.

“Os nossos agentes agiram com base em vários relatórios e resgataram 108 detidos no centro de correcção”, disse o porta-voz da Polícia de Kwara, Okansanmi Ajayia.

Entre as pessoas libertadas encontravam-se 103 homens e cinco mulheres, todos com idades compreendidas entre os seis e os 45 anos. “A aparência mostra que foram mantidos em condições insalubres. Estavam visivelmente subnutridos e doentes”, acrescentou Ajayi, citado pela agência France Press.

Segundo uma investigação preliminar das autoridades, vários detidos foram enviados para este “centro de correcção” pelos pais para aprender o Corão, sendo que alguns já lá estavam há cinco anos. “Detivemos o director e alguns dos seus filhos, que estavam a ensinar no centro e que nos estão a ajudar na investigação”, referiu.

Esta é a sexta rusga deste género na Nigéria em menos de um mês. Em muitos casos, as vítimas destas instituições relatam que foram acorrentadas e sujeitas a maus-tratos - incluindo tortura e abuso sexual.

Uma das mulheres libertadas esta semana pelas forças de segurança de Kwara, afirmou à imprensa que foi vítima de abusos sexuais pelo tio do dono do centro de correcção, levando a que realizasse três abortos.

“Estou a viver com o dono do centro no seu apartamento e o seu tio costumava ter conhecimento carnal de mim todas as noites”, contou Olaide Arikewuyo, citada pelo diário nigeriano TheCable, que disse ter sido vítima destes abusos por cinco homens. “Agradeço a Deus que a Polícia me tenha resgatado”, afirmou ainda a vítima.

Na quarta-feira, 15 pessoas foram resgatadas de um centro semelhante, no estado de Adamawa, no nordeste da Nigéria. Em 19 de Outubro, a Polícia de Kaduna, no norte do país, resgatou 147 pessoas de um internato islâmico, cerca de duas semanas depois de mais de 300 estudantes terem sido libertados de um reformatório na mesma zona. Em Katsina, cidade natal do Presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari, várias centenas de detidos foram também libertados pela Polícia numa operação semelhante.