Polícia impede avião de Katumbi de aterrar

O aeroporto internacional de Lubumbashi registou desde as primeiras horas de ontem uma forte presença policial que impediu a aterragem do avião do opositor Moise Katumbi Chapwe, que devia partir da África do Sul.

Fotografia: DR

O dispositivo armado também impediu que a delegação da direcção do “Ensemble”, plataforma liderada por Moise Katumbi, ida de Kinshasa, o acolhesse na sua chegada do estrangeiro.

Igual tratamento foi dado à população que tentou juntar-se ao representante do “Ensemble”, em Lubumbashi, Gabriel Kyungu Wa Kumwanza. Segundo o jornal “7sur7.CD”, para dispersar a população a Polícia disparou balas reais e gás lacrimogéneo. Na quinta-feira, o prefeito da vila de Lubumbashi disse que não autorizaria o avião que deveria transportar Katumbi e a sua delegação a aterrar no aeroporto daquela cidade. Moise Katumbi foi acusado e condenado à revelia a três anos de prisão por burla, mas prometeu regressar ontem à RDC.

Segundo revelou ontem um canal francês de notícias, Katumbi deverá seguir da África do Sul para a Zâmbia, país a partir do qual vai tentar entrar de carro na RDC.

Não foi confirmada a data que Moise Katumbi pretende atravar a fronteira, sabendo-se que a Polícia congolesa emitiu um mandado de captura para o deter caso ele entre no país.

Diferentemente de Moise Katumbi, Jean-Pierre Bemba, antigo vice-presidente da RDC, regressou quarta-feira a Kinshasa, depois de 11 anos de ausência tendo sido recebido em apoteose por dezenas de milhares de pessoas.