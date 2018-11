Mundo

Polícias condenados a prisão perpétua por assassinato

A Justiça filipina condenou ontem três polícias a penas de prisão perpétua pelo assassinato de um adolescente em 2017, a primeira sentença imposta a membros das forças de segurança envolvidos na violenta “guerra às drogas” levada a cabo pelo Presidente Rodrigo Duterte, noticiou a AFP.

Agentes cometem excessos

Fotografia: DR

O Chefe de Estado, eleito em 2016 com a promessa de erradicar o tráfico de drogas no arquipélago, defende quase de modo sistemático os polícias que executam a sua campanha contra os narcóticos e critica os que acusam os agentes de graves violações dos direitos humanos.Mas isto não aconteceu após a morte de Kian delos Santos em Agosto de 2017, um acto que motivou protestos contra a “guerra às drogas”.

O assassinato do adolescente, de 17 anos, filho de um vendedor ambulante e de uma empregada doméstica imigrante, foi manchete em toda a imprensa e provocou indignação entre os filipinos.

A Polícia acusou o jovem de ser um traficante de drogas que abriu fogo contra agentes durante uma operação. Mas as imagens das câmaras de segurança mostram dois polícias a prender o jovem, que não estava armado.

Kian foi assassinado com dois tiros na cabeça.

Ontem, a família da vítima não conteve as lágrimas quando um tribunal da zona norte de Manila anunciou a condenação dos três polícias à prisão perpétua, com o cumprimento mínimo obrigatório de 20 anos da pena.

Desde que Duterte chegou ao poder, a Polícia afirma que matou quase cinco mil pessoas em operações de combate às drogas.

As organizações de defesa dos direitos humanos consideram que o balanço real é três vezes superior e que a campanha pode ser considerada um crime contra a humanidade.Os críticos da campanha antidrogas de Duterte elogiaram a decisão de ontem.