Mundo

Porta-voz do ANC apresenta demissão

O porta-voz do Congresso Nacional Africano (ANC), Pule Mabe, demitiu-se para se defender das acusações de assédio sexual, anunciou uma fonte do partido no poder na África do Sul.

Pule Mabe é acusado pela ex-assistente pessoal

Fotografia: DR

Pule Mabe vai enfrentar os processos disciplinares internos do seu partido, depois da antiga assistente pessoal o ter acusado de assédio sexual.

O ANC publicou a carta de Mabe, na qual pede a demissão de funções até as alegações de assédio sexual serem esclarecidas.

“Hoje, escrevi ao secretário-geral do ANC para solicitar a autorização de demissão até que os processos internos instaurados contra mim, nomeadamente os de assédio sexual, terminem”, escreveu Mabe.

O dirigente do ANC explicou que pediu o seu afastamento para não interferir nos processos de inquérito iniciados ontem. Enquanto isso, o líder do partido da oposição sul-africana Lutadores pela Independência Económica (EFF), Julius Malema, vai a tribunal responder por “incitação à ocupação ilegal de terras”.

A audiência tem lugar na Alta Corte de Justiça da província de Gauteng, onde Malema vai responder a acusações por violação à legislação contra motins, na sequência da acusação feita pela Autoridade Nacional de Processamento por incitar os seus seguidores, em 2016, a invadir terras desocupadas.

Malema tem estado em numerosas ocasiões no centro dos debates públicos por pronunciamentos extremos que deram origem a severas condenações de vários sectores do país.

Antigo líder da ala juvenil do Congresso Nacional Africano (ANC), o político é conhecido pelas suas actuações radicais no Parlamento Nacional.