Pravin Gordhan apresenta queixa contra Julius Malema

Victor Carvalho

Depois de ser alvo de manifestaçõesde contestação convocadas pelo partido dos Lutadores Pela Independência Económica, o ministro sul-africano das Empresas Estatais, Pravin Gordhan, apresentou queixa na polícia contra o líder dessa formação, Julius Malemba, tendo recebido já a solidariedade do ANC e do Presidente da República

Fotografia: DR

A meses da realização de eleições, a África do Sul continua a ser cenário de alguma perturbação política, desta feita com o ministro das Empresas Estatais, Pravin Gordhan, a apresentar uma queixa na polícia contra Julius Malema, líder do partido Lutadores pela Independência Económica, que já foi o principal responsável pela juventude do ANC.

A queixa, entregue esta semana na esquadra da região de Brooklyn, em Pretória, baseia-se numa suposta "difamação" e "incitamento à violência" e surge após membros do partido de Julius Malema terem realizado manifestações na semana passada defronte da sede da Comissão Zondo, que investiga os casos de corrupção na África do Sul que envolvem o antigo presidente Jacob Zuma.

Estas manifestações foram realizadas na mesma altura em que Pravin Gordhan apresentava as suas declarações sobre essas ilegalidades, em particular sobre como elas se reflectem agora na vida das empresas estatais.

Os apoiantes de Malema, acusaram na altura Gordhan de ser "mentiroso" e um dos dirigentes que permitiram o acesso de empresas privadas ao sector público para se enriquecer.

No domingo à noite, o presidente Cyril Ramaphosa defendeu as declarações do ministro Gordhan perante a comissão de investigação, acusando todos aqueles que as criticam de estarem envolvidos e beneficiarem com os males que afectaram o país.

EM DESENVOLVIMENTO...