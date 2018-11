Mundo

Prazo do recenseamento prolongado por 15 dias

O Governo da Guiné-Bissau anunciou ontem ter autorizado por mais 15 dias o prazo do recenseamento para as eleições legislativas que se deveriam ter realizado no passado dia 18 deste mês.

Fotografia: DR

Este prolongamento era inevitável e já havia sido previsto pelo próprio Presidente José Mário Vaz, em encontros separados com os partidos políticos, mas só agora foi oficializado. Até ao momento, segundo dados oficiais, mais de 70 por cento dos eleitores já estão devidamente recenseados, o que justifica o adiamento do fim do prazo para

que os outros 30 por cento o possam também fazer. Com o fim do recenseamento agora previsto para 5 de Dezembro, resta saber qual a data em que as eleições se realizarão, sabendo-se que existe uma forte pressão internacional para que elas ocorram antes do final do ano.

Pelo meio, ainda terá que decorrer a campanha eleitoral, que deverá durar apenas uma semana.