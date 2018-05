Presidenciais marcadas para o dia 30 de Julho

Angola vence Maurícias

Os Palancas Negras conquistaram ontem os primeiros três pontos na Taça Cosafa, com a vitória por 1-0, diante das Maurícias, no Estádio Seshego, na cidade sul-africana de Polokwane, no jogo de abertura da segunda jornada do Grupo B do torneio da Região Austral de África.