Mundo

Presidente ameaça dissolver Parlamento

O Presidente da Tunísia, Kais Saied, ameaçou, ontem, dissolver o Parlamento, e convocar eleições antecipadas, caso não se consiga até amanhã o voto de confiança para o novo Governo, noticiou a AFP.

Chefe de Estado tunisino admite convocar eleições antecipadas

Fotografia: Dr

Há dois dias que as negociações prosseguem, depois do Ennahdha, principal partido parlamentar, ter decidido não mais participar do futuro Governo formado com o apoio do Presidente Saied, nem de o apoiar, tornando menos provável a aceitação do novo Executivo, pelo Parlamento.

No sábado, Elyes Fakhfakh, o Primeiro-Ministro nomeado pelo Chefe de Estado, anunciou a composição de um Governo formado por membros daquele partido de inspiração islâmica, não obstante a sua retirada. Fakhfakh tem, até amanhã, a possibilidade de submeter o seu futuro Governo ao voto dos deputados, e evitar que, a 15 de Março, o Parlamento seja dissolvido pelo Chefe de Estado.

As declarações de Saied foram feitas durante uma reunião com o Presidente do Parlamento e o líder do movimento Ennahdha, Rached Ghannouchi, e o chefe do Governo interino, Youssef Chahed, após a controvérsia que se intensificou no país sobre a possibilidade de recorrer a outros capítulos na Constituição, para se evitar a decisão de dissolver o Parlamento.

Quatro meses após as eleições parlamentares, a Tunísia ainda não conseguiu chegar a um acordo por causa das tensões políticas no Parlamento, segundo a France Press.