Mundo

Presidente anuncia diálogo para a paz

O Presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, anunciou, quarta-feira, a abertura do diálogo com os líderes rebeldes Iyad Ag Ghaly e Amadou Koufa, para negociar uma saída que visa pôr fim aos atentados no país.

Fotografia: DR

“Hoje, tenho o dever e a missão de criar todos os espaços possíveis e tudo fazer para que, de uma maneira ou de outra, possamos chegar a um entendimento possível”, disse o estadista maliano em entrevista à RFI e à France 24, transmitida pela imprensa local.

O Chefe de Estado precisou que, longe de ser fortuita, a ideia de diálogo com os líderes terroristas foi bastante recomendada para um diálogo nacional inclusivo.

“O Governo está a trabalhar para implementar as resoluções resultantes deste diálogo nacional inclusivo”, prosseguiu Ibrahim Keita, sublinhando que esta negociação não seria sinónimo de ingenuidade.

/>Lembrando que quem ordena a explosão de mesquitas no seio dos fiéis não tem muita estima da sua parte, tendo enfatizado que é “hora de explorar todas as vertentes”.

Para a oposição, esta abertura de diálogo com grupos terroristas mostra “a fraqueza do Governo. Não podemos querer conversar com pessoas que continuam a matar os nossos soldados”, disse Nouhoum Togo, porta-voz do líder da oposição, citado pela rádio “Studio Tamani” no seu website.

O opositor considerou ainda que o diálogo com os terroristas não é apenas uma forma de reconhecê-los, mas também permitir a perda dos parceiros internacionais.