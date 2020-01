Mundo

Presidente da Gâmbia forma novo partido

O Presidente da Gâmbia, Adama Barrow, lançou ontem o seu próprio partido político, um gesto que o afasta um pouco mais da coligação que o ajudou a ganhar a Presidência há três anos naquele país.

Fotografia: DR

A nova formação política foi registada com o nome Partido Nacional do Povo (PNP) junto da Comissão Eleitoral Independente, disse à France-Press o porta-voz desta instituição.

O anúncio chega quando as relações entre Adam Barrow e o antigo partido, o Partido Democrata Unido (UDP, o maior do país), se deterioraram e duas semanas depois de milhares de manifestantes exigirem que ele se retirasse após três anos, como ele se comprometeu a fazer.

Investido por uma coligação da oposição para desafiar o Presidente Yahya Jammeh, que governou a antiga colónia britânica durante 22 anos, Adama Barrow venceu as eleições presidenciais de um de Dezembro de 2016 e tomou posse a 19 de Janeiro de 2017, quando Yahya Jammeh aceitou exilar-se após uma intervenção político-militar regional.

O acordo da coligação estipulava que Barrow se demitiria da formação, o UDP, para concorrer às eleições como independente, e que após três anos ele organizaria uma nova eleição à qual não poderia concorrer.

Uma parte do grupo partidário concordou, em Setembro, que ele cumpriria o mandato de cinco anos. Mas dois dos partidos membros, incluindo o UDP, não aceitaram esta mudança.

Com o seu próprio partido, Barrow poderá concorrer nas próximas eleições, de acordo com observadores.