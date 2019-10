Mundo

Presidente da Guiné-Bissau demite Governo

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, demitiu ontem o Governo liderado pelo primeiro-ministro, Aristides Gomes, segundo um decreto presidencial enviado à imprensa na sequência de uma reunião do Conselho de Estado.

Fotografia: DR

“Face à situação política prevalecente no país e com vista a tomada de providências que se afiguram adequadas a evitar os riscos que daí possam advir, o Presidente da República convocou os partidos políticos com assento no parlamento e os membros do Conselho de Estado para procederam à análise da situação política do país”, começou por escrever o Chefe de Estado quem considera que a situação actual se “enquadra numa grave crise política e que está em causa o normal funcionamento das instituições da República”.

Em consequência, Vaz acrescenta que, em conformidade com o estatuído no número 2 do artigo 104 da Constituição da República”, e “no exercício das suas funções”, decidiu demitir o Governo de forma imediata.

A decisão de José Mário Vaz acontece depois dele ter convocado uma reunião de emergência do Conselho de Estado para ontem tendo, no entanto, à última hora adiado o encontro.

Entretanto, às 20 horas e 30 minutos, o Chefe de Estado da Guine-Bissau deu início à reunião sem a presença de oito dos 15 membros do orgão consultivo, entre eles o primeiro-ministro, Aristides Gomes.