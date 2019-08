Mundo

Presidente da tanzânia decreta três dias de Luto nacional

O Presidente da Tanzânia decretou três dias de luto nacional na sequência da explosão de um camião cisterna, que no sábado provocou 69 mortos na zona Leste do país. “O Presidente John Magufuli decretou três dias de luto nacional a contar a partir de sábado”, indicava um comunicado oficial, citado pela agência France Presse.

Fotografia: DR

Grande parte das vítimas são condutores de mototáxis e pessoas da zona que acorreram ao local onde o camião se despistou para recuperar combustível. Segundo o governador de Morogoro, Stephen Kebwe, quando as pessoas enchiam as latas com combustível, um homem tentou arrancar a bateria do camião, provocando a explosão.

O incidente ocorreu no sábado por volta das 8h30 locais (6h30 em Luanda) na comuna de Msamvu, na periferia de Morogoro. Ao final da manhã desse mesmo dia, a Polícia anunciou a extinção do incêndio.”A região de Morogoro nunca tinha tido um desastre de tal envergadura”, disse Kebwe à imprensa no local.