Presidente defende rigor no combate ao terrorismo

O Conselho Superior de Defesa de Cabo Verde recomendou quinta-feira que o país deve prosseguir e melhorar a articulação com África e, principalmente, com os países vizinhos em matéria de terrorismo e outros fenómenos criminais.

O Chefe de Estado de Cabo Verde falava após presidir à sexta reunião do Conselho Superior de Defesa Nacional (CSDN), para analisar vários assuntos relativos às Forças Armadas, à segurança interna e à segurança regional.

Jorge Carlos Fonseca adiantou que um dos assuntos abordados durante a reunião foi o terrorismo, fenómeno que afecta o continente africano, no geral, e sobretudo a África Ocidental, região onde se insere Cabo Verde.

O Presidente cabo-verdiano disse que os conselheiros fizeram um retrato sobre a situação do terrorismo no mundo e foram avançadas informações sobre movimentos, grupos, acções e resultados de actividades terroristas, nos países da África subsahariana ou da sub-região africana.

Segundo Jorge Carlos Fonseca, não há dados que apontam para qualquer preocupação de emergência no país, mas insistiu que as recomendações vão no sentido de prosseguir o acompanhamento e o trabalho de informação.

“É evidente que, hoje em dia, face a movimentos, a tráficos de droga, de seres humanos e de armas, ao terrorismo, qualquer país tem de ter serviços que estão informados, que articulam com os serviços congéneres dos países vizinhos, para que não sejamos apanhados de surpresa”, salientou.