Mundo

Presidente Filipe Nyusi reitera compromisso com o diálogo

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, reiterou, ontem, em Maputo, o compromisso de diálogo de paz com a Renamo, apesar de alertar para o ressurgimento da violência armada atribuída a guerrilheiros do maior partido da oposição, no centro do país.

Chefe de Estado falou com moçambicanos na diáspora numa cerimónia realizada no Palácio presidencial da Ponta Vermelha

Fotografia: DR

“Embora com evidências de ressurgimento da violência, temos prosseguido com o diálogo constante com a liderança da Renamo”, disse Filipe Nyusi, falando, segundo a Lusa, durante uma cerimónia de recepção dos moçambicanos na diáspora, no Palácio da Ponta Vermelho, em Maputo.

Filipe Nyusi disse que o Executivo moçambicano continua empenhado em garantir o desarmamento do braço armado do principal partido de oposição, a Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), no âmbito do Acordo de Paz e Reconciliação assinado entre as partes em Agosto deste ano.

“Temos prosseguido com o diálogo constante com a liderança da Renamo no âmbito do processo de desmobilização, desmilitarização e reintegração dos guerrilheiros daquela formação política, enquanto procuramos conter a impaciência e a intolerância de alguns compatriotas”, declarou o Chefe de Estado moçambicano.

Para Nyusi, a paz é fundamental para o desenvolvimento do país e todos os moçambicanos devem estar envolvidos no processo de pacificação da nação.

“Sem paz não há desenvolvimento”, frisou o Chefe de Estado moçambicano.

Em causa estão os ataques que têm sido registados nas províncias de Manica e Sofala, nos dois dos principais corredores rodoviários do país, a EN1, que liga o Norte ao Sul do país, e a EN6, que liga o porto da cidade da Beira ao Zimbabwe e restantes países do interior da África Austral.

Horas depois desta declaração, duas pessoas morreram na sequência de um ataque a um autocarro no Posto Administrativo Chitunda, no distrito de Muidumbe, a 147 quilómetros de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, disseram ontem testemunhas à agência Lusa.

O ataque ocorreu na estrada que liga a cidade de Pemba aos distritos do Norte da província de Cabo Delgado, no Norte de Moçambique. As vítimas seguiam num autocarro da transportadora NAGI e foram surpreendidas pelos disparos quando passavam a dois quilómetros da aldeia de Chitunda, Posto Administrativo com mesmo nome, tendo o motorista prosseguido a viagem apesar dos tiros, disseram à agência Lusa testemunhas locais.

“O motorista do autocarro não parou no local por isso conseguiu evitar muitos danos”, contou uma fonte residente naquele posto administrativo, acrescentando que houve uma segunda viatura atingida no mesmo período naquela estrada, mas sem vítimas, e que também prosseguiu viagem apesar dos disparos.

Horas depois do ataque na estrada, o grupo seguiu para o posto administrativo local e destruiu as infra-estruturas, incluindo instalações das autoridades administrativas e um centro de saúde, além de vandalizar residências e estabelecimentos comerciais.

Na região de Cabo Delgado, têm-se sucedido ataques de grupos armados desde Outubro de 2017, após anos de atritos entre muçulmanos de diferentes origens, com a violência a eclodir em mesquitas radicalizadas. Pelo menos 300 pessoas já morreram em Cabo Delgado, segundo números oficiais e da população, e 60 mil residentes foram afectados, muitos obrigados a deslocar-se para outros locais em busca de segurança, segundo as Nações Unidas.

Os ataques afectam distritos próximos das áreas de projectos de exploração de gás natural e, em acções concertadas com petrolíferas que ali constroem os maiores projectos de gás natural de África, o Governo tem intensificado a resposta militar com apoio logístico da Rússia, mas os episódios continuam e estão a perturbar as obras na península de Afungi.

Ajuda americana contra a fome

O Governo norte-americano vai disponibilizar 24 milhões de dólares para apoiar projectos de nutrição para mulheres grávidas e crianças na província de Nampula, Norte de Moçambique, anunciou a Embaixada dos Estados Unidos em Maputo.

“Estes dois projectos vão reduzir as taxas de nanismo na infância e melhorar o estado nutricional de mulheres grávidas, meninas adolescentes e crianças menores de dois anos”, refere-se no comunicado distribuído esta semana à imprensa.

Os projectos, lançados na terça-feira, vão ser implementados em 12 distritos da província de Nampula nos próximos cinco anos, beneficiando um total de 550 mil moçambicanos naquela região.

A província de Nampula tem uma taxa de nanismo de 55 por cento em crianças menores de 5 anos, 12 por cento superior à média nacional, e 51 por cento das meninas adolescentes da província são anémicas, segundo dados oficiais, avançados pela Embaixada norte-americana.

Dados do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional de Moçambique indicam que 43 por cento das crianças até aos cinco anos no país enfrentam desnutrição crónica.

Os Estados Unidos disponibilizam anualmente mais de 500 milhões de dólares para melhorar a qualidade da educação, saúde, crescimento económico e o desenvolvimento geral de Moçambique, segundo a Embaixada norte-americana em Maputo.