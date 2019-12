Presidente indica Abdelaziz Djerad Primeiro-Ministro

“Há um ano vaticinavam a extinção da CASA-CE”

O presidente da CASA-CE, André Mendes de Carvalho “Miau”, afirmou na sexta-feira, em Luanda, que a coligação está de pé e a fortalecer-se, depois da crise que viveu no princípio do ano, com o afastamento do líder fundador, Abel Chivukuvuku.