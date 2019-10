Mundo

Presidente Macky Sall distinguido pelas políticas de energia

O Presidente senegalês, Macky Sall, foi hoje distinguido “Homem do Ano” no sector de energia em África, pela plataforma Africa Oil and Power (AOP), o principal actor do continente em políticas de energia e investimentos.

Fotografia: DR

Segundo a Reuters, o Chefe de Estado senegalês recebeu a distinção na cerimónia de abertura da conferência da AOP, que encerra amanhã na Cidade do Cabo (África do Sul).

Sall sucede assim Mohamed Sanusi Barkindo, secretário-geral da Organização dos Países Exportadores do Petróleo (OPEP), vencedor da edição de 2018.

Para o ministro senegalês da Energia, Makhtar Cissé, o prémio vem recompensar os esforços do Senegal na governação transparente dos recursos nacionais.

“Não há indício, nem elemento que permite contradizer que estamos no caminho certo em matéria de gestão dos recursos do petróleo e gás. Cumprimos todas as promessas de transparência no campo dos recursos naturais”, disse.