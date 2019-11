Mundo

Presidente Nyusi defende reformas no poder judicial

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, defendeu, ontem, reformas estruturais no poder judicial de Moçambique para garantir eficiência e credibilidade.

“Há necessidade de assegurar uma maior eficiência e credibilidade no judiciário, tal deverá passar pela reforma legal", disse Filipe Nyusi, falando durante uma recepção a representantes dos órgãos de Justiça moçambicanos por ocasião do Dia da Legalidade, que se assinalou ontem em Moçambique.

Para o Presidente Nyusi, o poder judicial moçambicano precisa de reformas estruturais, medidas que possam garantir maior transparência aos órgãos.

“A introdução de alterações à estrutura e organização do judiciário permitirão uma maior transparência e controlo de desempenho dos operadores do sector, quer pelos seus pares, quer pela sociedade”, acrescentou o Chefe de Estado moçambicano.

Filipe Nyusi aproveitou a ocasião para encorajar os representantes do poder judiciário em Moçambique pelos esforços para a expansão do acesso à Justiça.

“As pessoas já sabem o que é um país com lei e quem está a impor o respeito pela lei é este grupo”, concluiu o Chefe de Estado moçambicano.

As celebrações do Dia da legalidade em Moçambique decorreram sob o lema “Por um sistema de administração da Justiça promotor da legalidade, transparência e probidade na gestão pública” e juntou representantes dos órgãos no Palácio da Ponta Vermelha.

Dívidas ocultas

O presidente do Tribunal Administrativo de Moçambique disse que o órgão já reuniu elementos suficientes para “acusar com segurança" no processo relacionado às dívidas ocultas.

“Estamos em vias de concluir isto (o processo relacionado às dívidas ocultas) e nós vamos notificar os eventuais implicados”, declarou Machatine Munguambe, à imprensa, à margem das celebrações do Dia da Legalidade em Maputo.

Para o presidente do Tribunal Administrativo de Moçambique, os últimos desenvolvimentos no caso, que está a ser investigado pela Justiça moçambicana e norte-americana, deram origem a novas evidências, dados com os quais é possível “acusar com segurança” do ponto de vista de infracções financeiras.

“Se nós tivéssemos julgado antes desta explosão, hoje seríamos anedota em todo o mundo. Teríamos julgado com poucos dados”, referiu Machatine Munguambe, que apelou para a serenidade e para o respeito pela presunção de inocência.

“Até aos acordos e deliberações, temos de continuar a admitir que por muito que pareça que fulanos de tal e beltrano estão implicados pode vir a provar-se o contrário", concluiu Machatine Munguambe.

O caso das dívidas ocultas está relacionado com as garantias prestadas pelo anterior Executivo moçambicano, durante os mandatos de Armando Guebuza, a favor de empréstimos de cerca de 2,2 mil milhões de dólares para as empresas públicas Ematum, MAM e Proindicus.