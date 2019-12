Mundo

Presidente Nyusi toma posse dia 15 de Janeiro

O Conselho Constitucional de Moçambique marcou para 15 de Janeiro a posse do Presidente da República, Filipe Nyusi, no seguimento das eleições gerais e provinciais de 15 de Outubro, anunciou em acórdão.

O candidato da Frelimo saiu vencedor das eleições de Outubro

“O Conselho Constitucional designa o dia 15 de Janeiro de 2020 para a investidura do Presidente da República de Moçambique”, lê-se no documento, citado ontem pela Lusa. Filipe Nyusi, candidato da Frelimo, partido no poder, foi reeleito à primeira volta para um segundo mandato com 73 por cento dos votos, segundo anunciou a Comissão Nacional de Eleições, aguardando-se pela proclamação dos resultados pelo Conselho Constitucional.

Ao contrário do que aconteceu há cinco anos, a marcação da data da posse do Chefe de Estado foi publicada antes de ser conhecido o acórdão sobre a validação das eleições.