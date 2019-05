Mundo

Presidente promulga a lei que cria presidencialismo

Victor Carvalho

O Presidente do Senegal, Macky Sall, acaba de promulgar uma lei que havia sido aprovada pelo Parlamento e que estabelece a instauração do regime presidencialista no país, numa altura em que ele próprio deu arranque oficialmente ontem ao processo de amplo diálogo nacional relacionado com o segundo mandato de cinco anos.

O Presidente senegalês, Macky Sall, promulgou a lei que marca o início do regime presidencialista no país e que havia sido aprovada no início deste mês pela Assembleia Nacional, onde o seu partido, coligado com os seus aliados, são amplamente maioritários.

Na nota de promulgação da lei publicada na segunda-feira, no boletim oficial do país, o Presidente senegalês reconduz os 32 ministros e três secretários de Estado, nomeados a 6 de Abril, mas extingue o cargo de Primeiro-Ministro que estava a ser ocupado por Mahammed Dionne, um homem da confiança e que continuará a ser o seu braço direito agora na qualidade de secretário-geral da Presidência.

Com vista a agilizar o funcionamento do Estado, e de acordo com a lei agora promulgada, a eliminação do cargo de Primeiro-Ministro estabelece um novo equilíbrio entre os poderes políticos, reforçando o do Presidente da República.

A oposição e as organizações da sociedade civil consideram já esta decisão como uma tentativa de Macky Sall assumir o controlo das principais instituições do Estado.

Mas, o Presidente senegalês diz querer restabelecer os laços com a oposição e deu início ontem aquilo que ele pretende que seja um amplo “diálogo nacional”.

Para o seu lado, Macky Sall chamou para estar à frente do Conselho Económico Social e Ambiental, Aminata Touré, uma antiga Primeira-Ministra que estava afastada de funções públicas desde 2014, altura em que foi derrota nas eleições municipais de Dakar, pelo seu adversário, Khalifa Sall.

O Senegal já havia suprimido o cargo Primeiro-Ministro nos anos 60, sob a Presidência de Léopold Sédar Senghor, e no início dos anos 1980, na gestão de Abdou Diouf.



Amplo diálogo nacional

Após a promulgação da lei que cria o presidencialismo, Mack Sall deu início ontem, no Palácio Presidencial, ao processo que estabelece um amplo diálogo nacional sobre o seu segundo mandato de cinco anos.

Reuniões preparatórias que agrupam representantes dos partidos da maioria presidencial e uma parte da oposição, foram sendo organizadas em todo o país, pelo Ministério do Interior, para definir os termos de referência e as modalidades do diálogo. "Esta é uma oportunidade para os senegaleses entenderem melhor os desafios de paz e de segurança que o nosso país enfrenta num mundo em profunda mudança", enfatiza um comunicado oficial divulgado na noite de segunda-feira em Dakar e que antecedeu ao arranque oficial dos encontros.

Este diálogo, segundo a nota, "reflecte o irrefutável desejo do Presidente Macky Sall de reforçar a ancoragem do nosso país na esfera dos Estados que conseguiram com brio a passagem de um estatuto de "democracia maior" para "a democracia como modelo em África, e até mesmo no mundo".

Os partidos de oposição, incluindo o Partido Democrático Senegalês (PDS), agrupados numa denominada “Frente Nacional de Resistência Nacional”, boicotaram as reuniões preparatórias.

Eles condicionam a sua participação à nomeação de uma comissão independente para dirigir os trabalhos e ao compromisso solene do Presidente da República, Macky Sall de implementar todas as recomendações da consulta, entre outras.

As várias partes interessadas no diálogo propuseram diversos nomes de personalidades que pudessem liderar o diálogo político, incluindo Famara Ibrahima Sagna, ex-ministro do Interior do regime do ex-presidente senegalês, Abdou Diouf (1981-2000).

Todavia, essas propostas foram rejeitadas o que levou a que, por exemplo, Abdoulaye Wade, do Partido Democrático do Senegal, ainda ontem tivesse dado uma conferência de imprensa a reiterar a sua recusa em participar nesta iniciativa de Macky Sall e a criticar a instauração do regime presidencialista no país.