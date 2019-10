Mundo

Presidente Vaz lamenta situação da imprensa

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, considerou, ontem, inadmissível a situação em que se encontram os órgãos de comunicação social públicos no país.

Fotografia: Dr

“Vamos fazer uso da nossa magistratura e influência, tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar os órgãos de comunicação social, porque o que vimos actualmente é inadmissível”, disse José Mário Vaz , citado pela Lusa, quando falava aos jornalistas, no final de uma visita aos quatro órgãos de comunicação social públicos guineenses, nomeadamente rádio e televisão, jornal e agência de notícias.

“Eu tenho dito e vou continuar a dizer que o dinheiro do Estado deve ir para os cofres do Estado. Aqui, na televisão, é uma vergonha. Por causa de 30 milhões de francos cfa (cerca de 47 mil dólares), o interior não pode ter acesso às informações do país. Estes são funcionários do Estado e devem ser pagos com as receitas do Estado”, afirmou. Se-gundo José Mário Vaz, os jornalistas não têm condições mínimas para trabalhar. “Eu não sabia que os jornalistas estão com sete meses de salários em atraso”, afirmou.