Presidente alerta para “consequências gravosas”

O Presidente são-tomense advertiu para as “consequências gravosas” para a justiça e credibilidade do país da anulação da nomeação de juízes do Tribunal Constitucional e da recondução de juízes do Supremo Tribunal de Justiça, aprovada pelos deputados na sexta-feira.

Na sexta-feira, o parlamento são-tomense aprovou, através de dois projectos de resolução, a recondução dos quatro juízes conselheiros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) afastados no mandato anterior, e a cessação de funções dos juízes conselheiros do Tribunal Constitucional (TC), criado na anterior legislatura.

Numa carta remetida ao presidente da Assembleia Nacional, Delfim Neves, o chefe de Estado de São Tomé e Príncipe, Evaristo Carvalho, menciona que os autores das resoluções consideram “ter havido erros” nas decisões anteriores, e considera de “bom senso” que “não se corrija um erro cometendo outro de consequências inquestionavelmente gravosas para os desígnios da nação, mormente no que respeita à administração da justiça e da credibilidade do país, tanto no plano interno como internacional”.

O Presidente adverte que, neste início de legislatura, pretender “reverter tudo o que foi feito pode lançar a semente de uma instabilidade que poderá marcar negativamente a sociedade são-tomense e a própria democracia, gerando uma insegurança institucional, que doravante se configurará em função das maiorias periódicas, ocasionais ou circunstanciais de cada eleição”.

Em 4 de Maio, o parlamento são-tomense aprovou com 31 votos a favor e seis contra um projecto de resolução que “exonera e aposenta compulsivamente” três juízes, incluindo o presidente, do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

A resolução parlamentar aprovada sexta-feira, considera a anterior, sobre as exonerações do STJ, como “ilegal e inconstitucional”, e “reintegra imediatamente no pleno exercício das suas anteriores funções, usufruindo de todos os direitos e regalias inerentes ao exercício dessas funções.