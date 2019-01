Mundo

Presidente Ali Bongo regressa a Libreville para empossar Governo

O Presidente gabonês, Ali Bongo, regressou hoje de manhã a Libreville depois de três meses de permanência em Rabat a recuperar de problemas de saúde. De acordo com a imprensa gabonesa, Ali Bongo Ondimba irá retomar as suas funções e assistir à tomada de posse do novo Governo, que ele próprio nomeou desde a capital marroquina.

Fotografia: DR

Viajando num dos aviões privados do rei Mohammed VI acompanhado pelo embaixador do Gabão em Marrocos, Abdu Kambogo, que passa a ser o novo ministro dos Negócios Estrangeiros, Ali Bongo nomeou no sábado um novo executivo, liderado por Julien Nkoghe Bekale. Logo a seguir à cerimónia de tomada de posse do novo Governo, que ainda não tem data marcada mas que se supõe decorra amanhã, Ali Bongo presidirá a uma reunião do Conselho de Ministros onde efectuará um discurso para tranquilizar o país.

De seguida, Bongo deverá regressar a Marrocos para prosseguir a sua recuperação, eventualmente por mais algumas semanas, após o que se fixará definitivamente em Libreville. Ali Bongo, segundo a imprensa internacional, sofreu um ataque cardíaco quando efectiava uma visita de Estado à Arábia Saudita. Há dez dias, um grupo de militares tentou um golpe de estado frustrado pela autoridades que mataram três dos seus autores e prenderam um número indeterminado de pessoas.