Presidente anuncia a intenção de ensaiar circulação na CPLP

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, disse na Cidade da Praia, que a Presidência cabo-verdiana da comunidade lusófona, que o país assume este mês, vai “en-saiar pequenos passos para a grande caminhada da circulação na CPLP”.

Fotografia: DR

“A problemática da mobilidade está sempre no centro das nossas preocupações, não no sentido de que é uma realidade imediata e completa com a Presidência cabo-verdiana, mas antes com o sentido de que Cabo Verde, ciente da complexidade do problema, vai fazer um esforço ainda maior para procurar progressivos segmentos de matérias que permitem um mais fácil consenso e para procurar metodologias que se adaptem às particularidades dos Estados membros”, disse Jorge Carlos Fonseca.

O Presidente cabo-verdiano falava na sessão solene no Parlamento para assinalar o 43º aniversário da Independência do país, tendo destacado o facto de Cabo Verde assumir na cimeira de 17 e 18 de Julho, na ilha do Sal, a presidência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.