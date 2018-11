Mundo

Presidente Bongo prossegue recuperação em Marrocos

O presidente gabonês, Ali Bongo, não foi transferido para um hospital de Londres mas sim para um outro em Marrocos, onde se encontra desde ontem para continuar a recuperar de um ataque cardíaco que sofreu quando efectuava uma visita de Estado à Arábia Saudita.

Fotografia: DR

Esta alteração de última hora, foi explicada pela família Bongo pelo facto do presidente estar a "recuperar mais satisfatoriamente do que era expectável", necessitando agora mais de "descansar do que de receber tratamentos médicos profundos".

A notícia da troca de Londres por Rabat, foi comentada à imprensa pela própria primeira-dama, Sylvia Bongo, argumentando que o estado clínico do presidente está agora "melhor do que há uma semana", altura em que havia sido decidida a transferência para um hospital londrino especializado em doenças cardíacas.

A opção por Marrocos em detrimento do Reino Unido, deve-se também aos estreitos laços de amizade que a família Bongo mantém com a família real marroquina, que desde as primeiras horas pressionou no sentido de acolher o presidente gabiões em Rabat.

De recordar que Ali Bongo foi vítima de um ataque cardíaco no passado dia 24 de Outubro quando estava a meio de uma visita de Estado à Arábia Saudita, tendo estado internado durante cerca de três semanas numa unidade hospitalar de Riade duas das quais em estado de coma induzido.

Neste momento, o Gabão está a ser dirigido pelo vice-presidente através de uma autorização especial concedida pelo parlamento que lhe permite conduzir as reuniões do conselho de ministros por tempo indeterminado.