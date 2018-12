Presidente Buhari nega substituição por clone

Reabilitação de estradas nas prioridades do PIP 2019

A atribuição das verbas orçamentais para os 330 projectos do sector da Construção e Obras Públicas inscritos no Programa de Investimentos Públicos (PIP) do próximo ano foi feita obedecendo critérios de prioridade, afirmou ontem, no Lubango, o ministro da Construção e Obras Públicas, Manuel Tavares de Almeida.