Federações da Mauritânia e de Angola fazem as pazes

As federações da Mauritânia (FFRIM) e de Angola (FAF) ultrapassaram as divergências resultantes da suposta “tortura psicológica” submetida pelos anfitriões aos elementos da delegação angolana, após o desembarque no aeroporto internacional Nouakchott, onde permaneceram por sete horas à espera da concessão do visto de entrada.