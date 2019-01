Presidente da CEDEAO analisou em Bissau preparativos das eleições

Unidades penitenciárias registam superlotação

As unidades penitenciárias de Nkiende, em Mbanza Kon-go, e Mangue Grande, no Soyo, província do Zaire, registam, actualmente, uma superlotação na ordem dos 66 por cento, criando constrangimentos no seu funcionamento. A constatação vem expressa no comunicado final da 4ª reunião da Comissão Provincial de Coordenação Judicial do Zaire realizada sexta-feira, em Mbanza Kongo, sob a orientação do juiz-presidente do Tribunal local, Eugénio Domingos.