Moradores do Cassequel devem limpar melhor

A ministra da saúde, Sílvia Lutucuta, manifestou-se preocupada com a falta de higiene e saneamento, em algumas casas do bairro Kassequel do Buraco, em Luanda, quando procedia à distribuição de mosquiteiros tratados com insecticida de longa duração, às famílias daquele Distrito Urbano.