Mundo

Presidente da República ouve vencedores das eleições

O Presidente são-tomense anunciou hoje que vai chamar a Acção Democrática Independente (ADI, partido no poder), vencedor das eleições com maioria simples, no respeito da Constituição, mas sem precisar se é para formar Governo ou assegurar estabilidade parlamentar.

Fotografia: DR

Evaristo Carvalho, que falava à imprensa antes da partida para a Guiné Equatorial, onde assistirá aos festejos do 50.º aniversario da independência, disse ter "a obrigação de chamar o partido que estiver em primeiro lugar, o partido que venceu (as eleições) mesmo com maioria simples."

O Chefe de Estado são-tomense acrescentou ter já definido "as diligências" que vai efectuar logo após a formação da nova Assembleia Nacional (Parlamento), que poderá passar ou pela "recondução do actual Governo ou a formação de outro", reiterando que vai "seguir os trâmites constitucionais legais em vigor."