Presidente defende revisão da Constituição

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, sugeriu a realização de um referendo que pode possibilitar a revisão constitucional em 2019, como fórmula para acabar com as divergências entre as instituições do Estado e "acalmar o país definitivamente".

Fotografia: DR

A posição de José Mário Vaz, transmitida pela rádio nacional guineense, foi feita no tradicional jantar de Natal que oferece, há cinco anos, aos funcionários e colaboradores da Presidência da República.

"Peço aos filhos da Guiné uma coisa: temos de fazer um referendo sobre a revisão constitucional no nosso país. O problema da Guiné-Bissau não reside nas pessoas, mas sim nas instituições e no sistema do Governo", acrescentou José Mário Vaz.