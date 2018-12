Mundo

Presidente do Gabão abandona o hospital e recupera em residência

O Presidente gabonês, Ali Bongo, abandonou esta semana o Hospital Militar de Rabat, onde se encontrava internado desde o fim de Novembro, e prosseguirá a sua recuperação numa residência particular na capital marroquina a convite do rei Mohammed VI.

Fotografia: DR

Ontem, Ali Bongo recebeu a visita do rei com quem trocou algumas impressões, tendo o encontro sido registado pelo seu fotógrafo particular que depois postou a imagem nas redes sociais. Também ontem, os canais públicos do Gabão divulgaram uma série de imagens recolhidas na véspera onde se podia ver Ali Bongo conversando com o seu primeiro-ministro, o vice-presidente e o presidente do Tribunal Constitucional.

Bongo, que parece ainda não ter data para regressar ao seu país, foi inicialmente hospitalizado em Riade durante uma visita de Estado que efectuava à Arábia Saudita, tendo depois sido transferido para Rabat.

Nunca houve um comunicado oficial a explicar as razões do seu internamento, especulando-se que ele se ficou a dever um ataque cardíaco.