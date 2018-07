Mundo

Presidente do Irão ignora ameaças de Donald Trump

O Presidente do Irão, Hassan Rohani, recusou ontem responder às “ameaças vazias” de Donald Trump, mas um porta-voz iraniano garantiu que o país nunca vai aceitar negociações unilaterais baseadas em ameaças e exigências excessivas.

Fotografia: DR

As declarações de Rohani foram as primeiras desde que o Presidente norte-americano alertou o líder iraniano para as consequências de ameaçar os Estados Unidos.

Hassan Rohani disse ao seu Gabinete que há “comentários infundados e ameaças vazias” por parte de “alguns líderes norte-americanos”. “Não há necessidade de respondermos a qualquer comentário absurdo”, afirmou o Presidente iraniano.

Rohani também disse que se deve “responder aos líderes norte-americanos com acção”. O Presidente iraniano acrescentou que a “mais forte resposta do Irão aos comentários baratos de Trump” é a “indiferença em relação aos seus planos e escolher resistir e frustrar os esquemas”.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, advertiu no domingo o Irão para que “nunca volte a ameaçar os Estados Unidos” sob pena de “consequências tais como poucos conheceram ao longo da história”.