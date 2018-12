Mundo

Presidente Filipe Nyusi afirma manter aposta no alcance da paz

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, garante que vai manter a aposta no alcance de uma paz duradoura no país em 2019, defendendo

a inclusão de todas as forças sociais no debate das grandes questões.

Fotografia: DR

“Continuarei a investir grande parte do meu tempo para que os moçambicanos deixem de viver sob o espectro do medo das armas”, declarou Filipe Nyusi, por ocasião de um encontro de fim de ano com quadros do Estado, titulares dos órgãos de soberania e membros do Governo.

O Chefe de Estado moçambicano disse que a participação nos grandes temas da nação deve ser alargada a todos

os campos sociais, para que não se confinem aos partidos parlamentares.

“Os assuntos de grande interesse para o país não são propriedade dos partidos com assento parlamentar, devem ser objecto de participação

de todos”, acrescentou.

O próximo ano, prosseguiu, deve ser de consolidação do esforço de recuperação económica e de ampliação do espaço de participação de cada moçambicano no processo de desenvolvimento social e económico.