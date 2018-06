Mundo

Presidente lança apelo à comunidade islâmica

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apelou no domingo à comunidade muçulmana residente no país para que incuta valores de paz e harmonia na juventude, evitando que esta use “a própria religião para promover o ódio e a violência”.

Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyuisi, atento à paz

Fotografia: Santos Pedro | Edições Novembro

“É essencial que as mesquitas continuem a incutir na nossa camada juvenil crenças e valores de maneira a evitar que eles façam o uso da sua própria religião para promover o ódio e a violência”, afirmou o Chefe de Estado moçambicano.

Filipe Nyusi falava durante uma cerimónia que marcou o fim do Ramadão em Inhambane, no Sul de Moçambique, onde efectuou uma visita de trabalho.

O Presidente moçambicano lembrou que o Islão é uma religião comprometida com a pacificação e com o bem-estar, valores que devem ser salvaguardados sempre para que o país continue no caminho do desenvolvimento.

“A imagem do Islão é de uma religião profundamente pacífica e de valores nobres. Uma religião comprometida com o bem”, acrescentou o Chefe do Estado moçambicano.

Os pronunciamentos do Chefe do Estado moçambicano aparecem num momento em que distritos da província de Cabo Delgado, no Norte de Moçambique, têm sido alvo de ataques de grupos armados desde Outubro de 2017, tendo causado um número indeterminado de mortes e deslocados.

Um estudo divulgado em Maio, em Maputo, aponta a existência de redes de comércio ilegal na região e a movimentação de grupos radicais islâmicos, oriundos de países a norte, como algumas das raízes da violência.

Diversos investimentos estão a avançar na província para exploração de gás natural dentro de cinco a seis anos, no mar e em terra, com o envolvimento de algumas das grandes petrolíferas mundiais.