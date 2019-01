Mundo

Presidente manifesta compromisso com reforço da democracia

O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, disse ontem estar comprometido com o reforço da democracia no país, através da promoção do diálogo com todas as esferas sociais, destacando que a sua governação enfrenta enormes desafios.

Fotografia: DR

“Reiteramos a nossa determinação de continuarmos empenhados na promoção da união, respeitando as diferenças entre os moçambicanos, na reafirmação da soberania e integridade territorial do nosso país, e reforço da democracia, através do diálogo com todas as forças vivas da sociedade”, lia-se numa mensagem distribuída ontem por ocasião do quarto aniversário da tomada de posse de Filipe Nyusi.

O Chefe de Estado moçambicano destacou que continua empenhado com a sua função, com humildade, dedicação e objectividade, renovando uma promessa que fez a 15 de Janeiro de 2015.

“Mantemo-nos fiéis ao nosso programa de governação, com realce nas áreas prioritárias, com o propósito de promover a segurança alimentar e nutricional”, disse.