Presidente marca próximas eleições para 7 de Outubro

O presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, marcou as eleições legislativas, autárquicas e regional da ilha do Príncipe para o dia 7 de Outubro, indica um decreto da presidência divulgado hoje.

Fotografia: DR

Neste decreto, o chefe de Estado de São Tomé e Príncipe cita a Lei Eleitoral para justificar que \"a eleição da Assembleia Nacional (legislativa) se realiza entre os dias 22 de Setembro e 14 de Outubro do ano correspondente ao termo da legislatura, salvo no caso da eleição decorrer da dissolução\".

Sobre a eleição regional, Evaristo Carvalho baseou-se no Estatuto Político Administrativo da Região Autónoma do Príncipe, e para marcar as autárquicas, recorreu à Lei das Autarquias Locais.

De acordo com o decreto presidencial, estas três eleições decorrerão em simultâneo e a data de 7 de Outubro surge do entendimento em várias auscultações realizadas na semana passada entre o chefe de Estado e as onze formações políticas que vão concorrer ao escrutínio.