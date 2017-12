Mundo

Presidente Mário Vaz ausculta os partidos

O Presidente da Guiné-Bissau recebeu ontem representantes dos cinco partidos com assento parlamentar, com quem analisou a implementação de um roteiro que apresentou para a saída da crise política no país, informou fonte partidária.

Segundo a mesma fonte, José Mário Vaz ouviu os representantes do Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC), Partido da Renovação Social (PRS), do Partido da Convergência Democrática (PCD), do Partido da Nova Democracia (PND) e da União para Mudança (UM). Em cima da mesa esteve a discussão de um roteiro que o Chefe do Estado guineense propôs para a saída da crise política que assola o país há mais de dois anos, o que levará à implementação do Acordo de Conacri, instrumento patrocinado pela Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) com o qual se pretende acabar com a crise na Guiné-Bissau.

Com o mesmo objectivo, o Presidente guineense auscultou as confissões religiosas, representantes de todos os partidos sem assento no parlamento e os régulos (autoridades tradicionais).

José Mário Vaz recebeu ainda o líder do parlamento, Cipriano Cassamá, a plataforma das mulheres facilitadoras do diálogo no país e representantes do movimento da sociedade civil.

O projecto elaborado pelo Chefe de Estado para implementação do Acordo de Conacri e consequentemente acabar com a crise política passa, entre outros, pela reintegração dos 15 deputados expulsos do PAIGC.