Presidente Mnangagwa apela à união das raças

Víctor Carvalho

Numa clara tentativa de tranquilizar a influente comunidade branca no país, o Presidente Emmerson Mnangagwa lançou um apelo à unidade racial no Zimbabwe, prometendo que os fazendeiros brancos não voltam a ser vítimas da expropriação das terras, algumas das quais lhes foram recentemente devolvidas.

Chefe de Estado prometeu devolver as terras aos fazendeiros brancos, corrigindo o passado

Fotografia: DR

Participando em Harare num comício integrado na campanha eleitoral da ZANU-PF, partido no poder, o Presidente da República, nas vestes de líder partidário, prometeu a quem o ouvia durante o fim-de-semana (21/22/07), que o Zimbabwe não voltará a políticas do passado, onde centenas de fazendeiros brancos foram expropriados das suas terras que depois foram entregues a antigos combatentes com os resultados negativos que são conhecidos.

“Temos que deixar de falar de terras, de fazendas consoante a tez da pele dos seus proprietários. Todos os zimbabweanos, brancos ou negros, têm direito a usufruir da propriedade legal das suas terras, sem medo de lhas verem ser retiradas. Vamos deixar de olhar para o passado e andar em frente, a caminho do futuro”, disse Emmerson Mnangagwa.

A importância da comunidade branca nas históricas eleições do próximo dia 30, as primeiras depois de 37 anos no poder de Robert Mugabe, ganha especial relevo numa altura em que já estão em marcha uma série de reformas para recuperar a economia do país.

No âmbito dessas reformas, o papel da comunidade branca é de incontornável importância nos sectores agro-alimentar e de comércio, que o próprio Emmerson Mnangagwa apontou como prioritários para o desenvolvimento do país.



Esquecer o passado

Desde que em Novembro do ano passado ascendeu ao poder, depois da resignação apresentada por Robert Mugabe, o novo homem forte do Zimbabwe tem “piscado os olhos” à comunidade branca, iniciando um processo gradual e discreto de devolução das terras e das fazendas que lhes haviam sido expropriadas por ordem do seu antecessor no âmbito de um desastroso programa de “reforma agrária”.

Ao mesmo tempo, o comércio começou a ganhar uma crescente dinâmica devido à reabertura de ligações directas entre empresários locais e de países vizinhos, que permitiu contornar as dificuldades de importação de alguns produtos resultantes das sanções impostas pela União Europeia e Estados Unidos da América (EUA) e que ainda continuam em vigor.

Tradicionalmente, os zimbabweanos brancos votam na oposição à ZANU-PF, até como forma de protesto contra as políticas que eram seguidas por Robert Mugabe. Por isso, não surpreende ninguém que o novo Presidente da República repita, até à exaustão, que o Governo dele é “racialmente cego”.

Com mais de 120 partidos inscritos para as eleições do dia 30 de Julho e 23 diferentes candidatos assumidos para a corrida presidencial, Emmerson Mnagzgwa e a sua ZANU-PF continuam a ser os naturais favoritos à vitória, mas não querem correr riscos desnecessários e sabem que quanto maior for a diferença do número de votos, mas legitimada será a sua governação.

O principal líder da oposição é agora Nelson Chamisa, de 40 anos, presidente do antigo partido do falecido Morgan Tsvangirai. Trata-se de um advogado e pastor evangélico com uma boa oratória, mas que não tem a experiência política que é dada pelos 75 anos de Emmerson Mnangagwa.

A família Mugabe, que se esperava liderar uma frente de pequenos partidos, parece estar arredada da corrida, o que se justifica pelo reduzido índice de popularidade que tem junto da população votante.

De sublinhar que a juventude irá desempenhar um papel fundamental na definição do resultado das eleições, pois cerca de metade dos votantes registados tem menos de 35 anos.